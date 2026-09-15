Хренин примет участие в 13-м Пекинском форуме "Сяншань" по вопросам безопасности

Мероприятия боевой подготовки и перспективные направления сотрудничества обсудили главы оборонных ведомств Беларуси и Китая. Встреча прошла в Пекине накануне открытия 13-го Сяншаньского форума по вопросам безопасности.

Виктор Хренин акцентировал внимание на сфере военного образования, отметив, что достигнутые в июне договоренности об обучении китайских военнослужащих в Военной академии стали проявлением доверия и высокой оценкой системы белорусского военного образования.

В свою очередь, адмирал Дун Цзюнь предложил раскрывать потенциал сотрудничества в новых сферах. Формы вооруженного противостояния изменились. В военной сфере возрастает роль технологий, что создает и вызовы, и возможности. А значит, Беларусь и Китай могут вместе сфокусироваться на развитии сил нового качества, чтобы добиться дальнейшего прогресса.