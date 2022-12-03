Хуан Эстебан Ласо Эрнандес: Беларусь и Кубу объединяют нерушимые узы дружбы

Беларусь и Кубу объединяют нерушимые узы дружбы. Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуан Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, сообщает БелТА.

"Я сторонник такой мысли, что у нас не будет хорошо развитых двусторонних отношений, если не будет тесного межпарламентского взаимодействия", - сказал Хуан Эстебан Ласо Эрнандес.

Кубинский гость отметил, что санкционное давление на Кубу продолжается, но страна мужественно ему противостоит. "Была принята концепция, что Кубе нужно нанести серьезный экономический ущерб, перекрыть весь доступ к финансовым средствам, причинить огромные трудности населению, чтобы сам народ был против процесса революции и лидера Кубы Фиделя Кастро. В феврале 1962 года они официально заявили о блокаде. Блокада сохраняется по сегодняшний день. Поэтому у нас так много опыта, и мы понимаем и видим, что сейчас пытаются сделать против вас. Но им не удалось задушить революцию. Наш мужественный народ сражался против этого. И друзья, которые нас защищали, были отсюда - из Советского Союза. Поэтому им не удалось покончить с кубинской революцией".

У Беларуси и Кубы огромный потенциал для развития отношений, уверен Хуан Эстебан Ласо Эрнандес. "Когда я говорил, что нам нужно было спасти революцию, когда она возрождалась, я занимался сельским хозяйством по линии партии, и там были очень прочные тракторы Минского тракторного завода. В столице есть автобусы МАЗ, тоже белорусского производства. Грузовики БЕЛАЗ до сих пор работают у нас на горнорудных месторождениях. Многие из этих машин остановлены, потому что остались без запчастей. Мы должны дальше прорабатывать эту тему", - дополнил он.





"В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и мы должны достигать конкретных побед и результатов. Беларусь и Кубу объединяют нерушимые узы дружбы. В них заложена очень прочная основа еще со времен Советского Союза, - подчеркнул Хуан Эстебан Ласо Эрнандес. - Наш политический диалог, межпарламентские связи находятся на хорошем уровне. Наши законодательные органы должны сделать все от них зависящее, чтобы сотрудничество росло. Потенциал у нас есть и с одной, и с другой стороны: большие перспективы в области здравоохранения, промышленности, медико-фармацевтической промышленности. У нас подписаны двусторонние документы. Вы являетесь примером того, что мы можем достичь в сельском хозяйстве, строительстве, науке, технологиях и туризме. У нас много областей, где есть потенциал для работы, который мы должны дальше обсуждать и прорабатывать. Экономики наших стран не конкурируют, а могут взаимно дополнять друг друга. Необходимо претворять в жизнь те договоренности, которые достигнуты".

Официальный визит в Беларусь парламентской делегации Республики Куба во главе с председателем Национальной ассамблеи народной власти Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом проходит по 4 декабря.

