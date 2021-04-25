Киев лишит свои автопарки техники белорусского производства

Желаем только скорейшего мира украинской земле, даже несмотря на то, что соседям все больше нравится идти с нами на конфликт. Украина фактически запретила импорт наших автобусов и грузовиков. Они будут облагаться спецпошлиной в размере 35 %. Об этом сообщили в Межведомственной комиссии по международной торговле страны.



По данным МАЗ, в 2020 году продукция завода заняла лидирующие позиции в сегменте продаж грузовых автомобилей и автобусов на украинском рынке. Как сообщили в Гостаможслужбе Украины, в 2020 году были ввезены белорусские автобусы на 38 миллионов долларов - это 60 % общего импорта. Глядя, каким спросом пользуется белорусская продукция, Киев не нашел ничего лучше, чем лишить свои автопарки техники белорусского производства.



