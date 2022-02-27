Киевская делегация направилась на переговоры с российской стороной

Все в ожидании информации с белорусско-украинской границы, где запланированы переговоры российской и украинской стороны. Российская делегация еще днем отправилась в Гомельскую область. По заявлению главы миссии - помощника президента Владимира Мединского - дорог каждый час и каждая минута, когда речь идет о спасении человеческих жизней.



Киевская делегация также направилась на переговоры к белорусской границе. Чтобы две стороны конфликта все-таки сели за стол переговоров, большие усилия приложил белорусский лидер. Накануне наш Президент больше часа говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. А сегодня - с лидерами России и Украины. Во время телефонного разговора Александр Лукашенко и Владимир Зеленский договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Президент Беларуси взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.



Мы все ждем новостей с границы. На месте событий работает и наша съемочная группа. Как только будет доступна какая-либо информация - мы обязательно вернемся к этой теме.

