Ответ всем, кто пописывает и фантазирует по поводу инаугурации, дал сегодня Александр Лукашенко. Разговор состоялся во время встречи с послом КНР в нашей стране. Цуй Цимин завершает дипмиссию в Беларуси. Отношения между государствами развиваются по всем направлениям. За год наторговали более чем на пять миллиардов долларов, наращиваются инвестиции.







Орден Почета вручен послу Китая в Беларуси

За плодотворную работу по укреплению связей в разных сферах - от политики до реальной экономики - президент вручил дипломату орден Почета. И попросил передать лидеру КНР слова благодарности за поддержку, которую он всегда оказывает Беларуси, а в Китае объективно рассказать о ситуации в нашей стране. Позицию отдельных стран Александр Лукашенко назвал "неконструктивной" и прокомментировал упреки в "тайной" инаугурации. Увы, с ангажированными оценками Беларуси приходится сталкиваться не впервые. Но это не меняет ситуацию: президентские выборы состоялись, и избранный глава государства вступил в должность. Вряд ли присутствие польского посла добавило бы легитимности.





Китай выступает против вмешательства внешних сил в дела Беларуси