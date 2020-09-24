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Китай выступает против вмешательства внешних сил в дела Беларуси
Ответ всем, кто пописывает и фантазирует по поводу инаугурации, дал сегодня Александр Лукашенко. Разговор состоялся во время встречи с послом КНР в нашей стране. Цуй Цимин завершает дипмиссию в Беларуси. Отношения между государствами развиваются по всем направлениям. За год наторговали более чем на пять миллиардов долларов, наращиваются инвестиции.
Орден Почета вручен послу Китая в Беларуси
За плодотворную работу по укреплению связей в разных сферах - от политики до реальной экономики - президент вручил дипломату орден Почета. И попросил передать лидеру КНР слова благодарности за поддержку, которую он всегда оказывает Беларуси, а в Китае объективно рассказать о ситуации в нашей стране. Позицию отдельных стран Александр Лукашенко назвал "неконструктивной" и прокомментировал упреки в "тайной" инаугурации. Увы, с ангажированными оценками Беларуси приходится сталкиваться не впервые. Но это не меняет ситуацию: президентские выборы состоялись, и избранный глава государства вступил в должность. Вряд ли присутствие польского посла добавило бы легитимности.
Китай выступает против вмешательства внешних сил в дела Беларуси
Что касается наших партнеров в Поднебесной, то Китай решительно выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси, заявил дипломат. Китайская сторона уважает путь развития, выбранный белорусским народом, исходя из национальных условий, и твердо поддерживает усилия в обеспечении независимости‚ суверенитета и безопасности, подчеркнул Цуй Цимин.
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