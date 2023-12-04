Китай выступает против вмешательства извне во внутренние дела Беларуси

Пекин твердо поддерживает путь развития Беларуси и выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела страны. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине, сообщаетБЕЛТА .

Китайский лидер напомнил, что с 28 февраля по 2 марта текущего года Александр Лукашенко посещал Китай с государственным визитом, который прошел успешно. "Мы достигли важного консенсуса в содействии развитию двусторонних отношений на высоком уровне. За последний год политическое доверие между нашими странами окрепло, а международное сотрудничество стало более тесным", - сказал Си Цзиньпин.



Он также подчеркнул, что Пекин всегда рассматривал китайско-белорусские отношения в стратегической и долгосрочной перспективе. КНР твердо поддерживает путь развития Беларуси, соответствующий ее национальной специфике, и выступает против вмешательства внешних сил в политику страны.

Пекин готов продолжать укреплять стратегическое сотрудничество с Минском, оказывать поддержку, продвигать практическое сотрудничество и продолжать углублять китайско-белорусские отношения.

Си Цзиньпин также заявил, что Китай и Беларусь являются важными силами, участвующими в преобразовании и строительстве системы глобального управления. "Китай готов работать с Беларусью над укреплением координации и сотрудничества в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций и Шанхайская организация сотрудничества", - отметил китайский лидер.

Китай готов вместе с Беларусью реализовывать инициативы на благо всеобщего развития, безопасности, ради укрепления цивилизационных ценностей. Си Цзиньпин также указал на необходимость оптимизации трансграничного транспортного сообщения, усиления торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.

Кроме того, китайский лидер предложил своему белорусскому коллеге расширять сотрудничество между двумя странами в сферах культуры, образования, здравоохранения, спорта и туризма. Он также указал на важность развития молодежных обменов и укрепления взаимопонимания и дружбы между двумя народами.