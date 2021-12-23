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КХЛ вынесет дисциплинарное решение по ситуации с неисполнением гимна Беларуси на матче "Йокерита" и "Динамо"
КХЛ детально рассмотрит ситуацию с неисполнением гимна Беларуси на матче между финским "Йокеритом" и минским "Динамо" и в соответствии с регламентом вынесет дисциплинарное решение. Подобный инцидент - прямое нарушение спортивного регламента Лиги.
Накануне вместо гимна нашей страны на финской арене прозвучал гимн островного государства Палау. Хозяева позже принесли извинения белорусской команде, сославшись на технические проблемы. Однако эта ситуация стала очередной провокацией в адрес Беларуси. Потому что последнее время матчи в рамках КХЛ между "Динамо" и "Йокеритом" финны предпочитают превращать в политический фарс.
Минское "Динамо" - традиционно неудобный соперник для "Йокерита". Накануне "зубры" увезли из Финляндии 1 балл, лишь в овертайме уступив "джокерам". А в крайнем матче перед международной паузой и вовсе финнов обыграли.
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