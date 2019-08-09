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Ключевой темой переговоров глав правительств ЕАЭС стало снятие барьеров на едином рынке

Снятие барьеров на едином рынке евразийской "пятерки" стало ключевой темой переговоров на уровне глав правительств ЕАЭС. Межправсовет принимает сегодня Кыргызстан. На повестке среди прочих тем согласованные подходы в части ветеринарного и фитосанитарного контроля. Это напрямую затрагивает интересы Беларуси как ведущего поставщика продовольствия. Контролирующие органы должны опираться на единые подходы в доступе товаров на рынки стран Союза. Разработка таких правил позволит снять львиную долю запретов, действующих в том числе в отношении Беларуси.

До конца года партнеры по евразийской интеграции рассчитывают решить вопрос распределения ввозных таможенных пошлин. Они отчисляются в бюджет стран Союза при ввозе товаров на его территорию и делятся между государствами в зависимости от выделенных квот. Беларусь не раз называла действующую формулу не вполне отвечающей своим интересам. Как сегодня отметил вице-премьер, еще есть время, чтобы договориться о новых подходах. Они должны заработать с начала 2020 года.

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