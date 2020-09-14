Ключевые аспекты развития белорусско-российских отношений обсудили в Сочи

От вопросов двусторонних отношений и реализации совместных проектов до поствыборной ситуации в Беларуси и обстановке на этом фоне как внутри страны, так и за ее пределами. Более четырех часов длились переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Их уже в прессе назвали максимально закрытыми. Лидеры двух стран общались один на один, а повестка встречи долго не обнародовалась. Интереса добавил и тот факт, что визит в Россию Александра Лукашенко первый после президентских выборов.





Переговоры А. Лукашенко и В. Путина в Сочи

Позиция официального Минска неизменна. Мы подтверждаем незыблемость белорусско-российского сотрудничества. В том числе в торгово-экономической и военной сферах. Наши страны вместе принимают меры и в борьбе с коронавирусом. Ключевые вопросы нынешней встречи в Сочи во вступительном слове затронул белорусский лидер. На повестке реализация крупных двусторонних проектов, интеграционные темы Союзного государства, совместное реагирование на возникающие вызовы. Александр Лукашенко начал протокольную часть (то есть доступную для прессы) со слов благодарности российской стороне и лично российскому лидеру за поддержку в непростой политический период.

В. Путин: Мы за то, чтобы белорусы сами разобрались в ситуации

Владимир Путин подтвердил: официальная Москва рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства. Российский лидер еще раз, но уже лично, поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах и подчеркнул, что вмешиваться во внутренние дела страны силам извне недопустимо.





Александр Лукашенко объяснил схему

. В наше время информационных противостояний новости в интернете преподносятся, мягко говоря, субъективно. Поэтому белорусский лидер лично рассказал Владимиру Путину о том, что происходит на самом деле в Минске.

Президент о кооперации с Россией

Тесное взаимодействие между странами продолжится в том числе и в экономике, заверил Александр Лукашенко. 10 миллионов человек в России трудятся на предприятиях, которые в той или иной степени завязаны на кооперации с партнерами в Беларуси. А наша страна активно покупает сырье и комплектующие. К тому же Россия - основной рынок для белорусских производителей. Да, без потерь в торговле не обошлось, как, впрочем, и во всем мире. Пандемия внесла коррективы. Планируют наверстать и даже прибавить.

Стороны подтвердили взаимодействие и в финансовом секторе. Так, Россия планирует в ближайшее время предоставить Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов. Обсудили главы государств и белорусско-российские тактические учения. Одни из них стартовали сегодня.

Беларусь первой получит вакцину от коронавируса, разработанную россиянами