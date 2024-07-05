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Ключевые высказывания Александра Лукашенко на саммите ШОС в Астане разлетелись по мировым СМИ
Беларусь гордится тем, что стала полноправным членом ШОС.
Ключевые слова Президента на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане разлетелись по многим СМИ. Объединение, которому немногим более 20 лет, стало настоящим рупором Евразии: экономическим, геополитическим и стратегическим. И главное - это наши люди.
Очень показательно и символично, что год, в который нас приняли в ШОС, это 80‑летие освобождения Беларуси от немецко‑фашистских захватчиков. Это прекрасный подарок белорусскому народу. Пользуясь случаем, хотел бы также сердечно поблагодарить моих коллег, глав государств - членов организации, за единодушную поддержку этого решения. Хотел бы сказать буквально несколько слов о конкретных направлениях, которым мы в качестве полноправного участника планируем уделить повышенное внимание. Первое - международная безопасность. Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность.
"При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный эгоистичный Запад оказался на такое не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. Со своей стороны постараемся адаптировать наши инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для всех нас сфере", - подчеркнул белорусский лидер.
В уставе ШОС четко прописано, что организация, в отличие от НАТО, не направлена на сдерживание или антагонизм. Но западные СМИ атаковали саммит со всех сторон, называя площадку "легитимизацией режимов Путина и Си Цзиньпина". Впрочем, Запад лает, а Беларусь идет. Вступление Минска в организацию всколыхнуло экспертное сообщество. Это не окно в Азию, а парадный вход.
Эксперты о вступлении Беларуси в ШОС
Вступление в ШОС для Беларуси - это способ обеспечения собственного суверенитета. Западная система торговли основывалась на доминировании доллара и использовалась как оружие странами НАТО для навязывания своей политической воли другим странам. Минск, белорусский народ восстали против этой системы и столкнулись с санкционной агрессией вместе с Россией, поэтому сейчас очень важно выстраивать отношения с другими группами стран, которые хотят жить своим умом, своей политической культурой и без указки Вашингтона.
Я думаю, безусловно, это свидетельствует о том, что значимость Беларуси на пространстве Евразии в целом растет. Мы видим на самом деле рост и политического, и экономического, и военного влияния Беларуси, потому что очень многие события, которые мы и в новостях видим, связаны с этими вещами.
Шанхайская организация сотрудничества - это 3,5 млрд человек, четверть мировой экономики объемом в 25 трлн долларов. Россия, Китая, Индия, Иран, Пакистан и другие - внушительный список друзей Беларуси. Тезис про "страну-изгоя" теряется в методичках наших оппонентов как слезы под дождем.
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