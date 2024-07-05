Ключевые высказывания Александра Лукашенко на саммите ШОС в Астане разлетелись по мировым СМИ

Очень показательно и символично, что год, в который нас приняли в ШОС, это 80‑летие освобождения Беларуси от немецко‑фашистских захватчиков. Это прекрасный подарок белорусскому народу. Пользуясь случаем, хотел бы также сердечно поблагодарить моих коллег, глав государств - членов организации, за единодушную поддержку этого решения. Хотел бы сказать буквально несколько слов о конкретных направлениях, которым мы в качестве полноправного участника планируем уделить повышенное внимание. Первое - международная безопасность. Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность.

Александр Лукашенко