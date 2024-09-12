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Кочанова: Беларусь осуждает нелегитимную санкционную политику Запада

Беларусь осуждает нелегитимную санкционную политику Запада, выступает против конфронтации и за многополярное мироустройство. Об этом заявила на Евразийском женском форуме Санкт-Петербурге председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Это крупнейшая авторитетная международная площадка для диалога женщин-лидеров со всех континентов.

Здесь вырабатываются совместные решения, например, по устойчивому экономическому развитию, освоению новых технологий.

Евразийский женский форум

Экспертное сообщество форума обсуждает яркую и эмоциональную речь спикера белорусского парламента. Женщины многих стран планеты против санкций, за многополярный мир! Схожесть взглядов объединяет. И об этом говорят на площадках форума.

Сегодня у белорусской делегации очень насыщенный день. Ожидается ряд двусторонних встреч высокого уровня по развитию сотрудничества в разных сферах. Речь пойдет о развитии сотрудничества с Россией, Африкой.

Также сегодня работают тематические секции форума, где белорусскими представительницами будут подняты такие вопросы, как развитие диалога и экономического партнерства со странами дальней дуги, внедрение в промышленность и медицину инноваций, укрепление работы по охране материнства и детства и другие важные темы.

Кочановафорум

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