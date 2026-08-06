Кочанова: Для Беларуси очень важно региональное сотрудничество с Алжиром

Беларусь и Алжир на международной арене придерживаются единых взглядов, выступая за многополярность мира, суверенитет и невмешательство во внутренние дела.

Что касается межпарламентского взаимодействия, работают группы дружбы. Парламентарии уже успели совершить взаимные визиты. Сферы партнерства широкие: от экономики до социально-гуманитарного взаимодействия. Важно активизировать и межрегиональные контакты.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Для нас очень важно региональное сотрудничество. Пока у нас с Алжиром таких наработок нет, но было бы неплохо, если бы мы могли продвигать взаимодействие на региональном уровне. У нас есть хорошая практика проведения форумов регионов Беларуси и России, Беларуси и Узбекистана. В этом году мы успешно провели такой форум, в ходе которого были подписаны серьезные контракты. Почему бы нам не рассмотреть решение о проведении таких мероприятий с Алжиром, дружественной нам страной".

Экономика - фундамент отношений. Одна из ключевых задач, поставленная главой государства, - достижение объема товарооборота до конца 2027 года в 500 млн долларов. Для этого Беларусь предлагает конкретные решения.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "За первые 5 месяцев нам удалось в 1,5 раза увеличить объем нашего экспорта и товарооборота в целом. Мы сегодня договорились ускорять работу по продвижению проектов промышленной кооперации. Это касается и производства сельскохозяйственной техники, и пассажирской техники, взаимодействие в области пищевой промышленности, в области фармакологии и фармацевтики. Есть перспективные направления, определены конкретные проекты, которые мы будем всячески продвигать с обеих сторон".

На встрече с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом Наталья Кочанова пригласила своего коллегу - председателя Совета нации Алжира - посетить Беларусь.