Кочанова о мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ: Авторитет их растет, расширяются масштабы

В Санкт-Петербурге 18 апреля будут говорить о Великой Победе и о цене мирного неба, а также о том, какие законодательные инициативы на постсоветском пространстве помогут противостоять попыткам искажения истории. Спикеры парламентов Содружества примут участие в мероприятиях второго дня сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd0107fa-e9d0-4149-91eb-d3b8c16e8806/conversions/b25b832a-525d-48ad-8304-cdd017b81b6a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd0107fa-e9d0-4149-91eb-d3b8c16e8806/conversions/b25b832a-525d-48ad-8304-cdd017b81b6a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd0107fa-e9d0-4149-91eb-d3b8c16e8806/conversions/b25b832a-525d-48ad-8304-cdd017b81b6a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd0107fa-e9d0-4149-91eb-d3b8c16e8806/conversions/b25b832a-525d-48ad-8304-cdd017b81b6a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это утро для спикеров парламентов начнется с возложения цветов на Пискаревском мемориале. Ведь этот памятник - напоминание всему миру, к чему приводит геноцид. Тему Великой Победы продолжит обсуждение на торжественном заседании сессии. МПСНГ – авторитетная площадка, на которой принимаются решения, важные не только для постсоветского пространства. Модельное законодательство помогает развиваться экономикам стран-участниц, а также противостоять новым вызовам и угрозам и вовлекать всех в гуманитарные проекты. И об этом на Совете МПА СНГ в речи белорусского спикера.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1309279e-f8ff-4fe1-ae8a-ed3be5d1edf5/conversions/e37353ba-1069-4b2e-918c-85a7ed896247-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1309279e-f8ff-4fe1-ae8a-ed3be5d1edf5/conversions/e37353ba-1069-4b2e-918c-85a7ed896247-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1309279e-f8ff-4fe1-ae8a-ed3be5d1edf5/conversions/e37353ba-1069-4b2e-918c-85a7ed896247-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1309279e-f8ff-4fe1-ae8a-ed3be5d1edf5/conversions/e37353ba-1069-4b2e-918c-85a7ed896247-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Беларусь всегда поддерживала и поддерживает межпарламентскую организацию стран СНГ, потому что здесь вместе мы можем решать очень важные и нужные для наших стран вопросы. Я хочу сказать, что наши белорусские коллеги, депутаты, члены Совета Республики очень активно работают в комиссиях. Мы принимаем участие во всех мероприятиях, которые проводятся в рамках Межпарламентской Ассамблеи. Авторитет проводимых мероприятий возрастает, и интерес к ним возрастает, расширяются масштабы. В этом году мы будем принимать впервые десятый проект "Дети Содружества". Впервые в Беларуси он будет проходить. Как правило, он проходил в Кыргызстане, один раз в Узбекистане и в Российской Федерации. В этом году мы будем проводить в Беларуси. Мы ждем ребят из всех стран Содружества Независимых Государств у нас, в Беларуси. И я уверена, что у них останутся незабываемые впечатления о нашей родной стране".

И поскольку главная тема дня - Великая Победа, напомним, парламентарии Содружества накануне поддержали заявление белорусского парламента к 80-летию Великой Победы. Оно связано с принятием Генассамблеи ООН резолюции, которую уже назвали важным политическим шагом и сигналом всем странам, беспринципно обеляющим карателей и их пособников.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a386747d-eca8-4f93-8f48-b4ec8c01a60b/conversions/5622232b-b29c-4706-b237-a364a0398e04-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a386747d-eca8-4f93-8f48-b4ec8c01a60b/conversions/5622232b-b29c-4706-b237-a364a0398e04-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a386747d-eca8-4f93-8f48-b4ec8c01a60b/conversions/5622232b-b29c-4706-b237-a364a0398e04-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a386747d-eca8-4f93-8f48-b4ec8c01a60b/conversions/5622232b-b29c-4706-b237-a364a0398e04-xl-___webp_1920.webp 1920w

Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации России: "Именно белорусская делегация инициировала некоторое время назад совместное заявление геополитической группы Евразии в Межпарламентском союзе к 80-летию Победы, и оно было принято единогласно. Именно белорусская делегация здесь, на сессии МПСНГ, представляет позицию, одобренную Национальным собранием, которая поддержана всеми без исключения депутатами и сенаторами, если пользоваться российской терминологией. Я уверен, что именно эта единая позиция России и Беларуси является во многом ориентиром".