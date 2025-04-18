3.67 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
Кочанова о мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ: Авторитет их растет, расширяются масштабы
В Санкт-Петербурге 18 апреля будут говорить о Великой Победе и о цене мирного неба, а также о том, какие законодательные инициативы на постсоветском пространстве помогут противостоять попыткам искажения истории. Спикеры парламентов Содружества примут участие в мероприятиях второго дня сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Это утро для спикеров парламентов начнется с возложения цветов на Пискаревском мемориале. Ведь этот памятник - напоминание всему миру, к чему приводит геноцид. Тему Великой Победы продолжит обсуждение на торжественном заседании сессии. МПСНГ – авторитетная площадка, на которой принимаются решения, важные не только для постсоветского пространства. Модельное законодательство помогает развиваться экономикам стран-участниц, а также противостоять новым вызовам и угрозам и вовлекать всех в гуманитарные проекты. И об этом на Совете МПА СНГ в речи белорусского спикера.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Беларусь всегда поддерживала и поддерживает межпарламентскую организацию стран СНГ, потому что здесь вместе мы можем решать очень важные и нужные для наших стран вопросы. Я хочу сказать, что наши белорусские коллеги, депутаты, члены Совета Республики очень активно работают в комиссиях. Мы принимаем участие во всех мероприятиях, которые проводятся в рамках Межпарламентской Ассамблеи. Авторитет проводимых мероприятий возрастает, и интерес к ним возрастает, расширяются масштабы. В этом году мы будем принимать впервые десятый проект "Дети Содружества". Впервые в Беларуси он будет проходить. Как правило, он проходил в Кыргызстане, один раз в Узбекистане и в Российской Федерации. В этом году мы будем проводить в Беларуси. Мы ждем ребят из всех стран Содружества Независимых Государств у нас, в Беларуси. И я уверена, что у них останутся незабываемые впечатления о нашей родной стране".
И поскольку главная тема дня - Великая Победа, напомним, парламентарии Содружества накануне поддержали заявление белорусского парламента к 80-летию Великой Победы. Оно связано с принятием Генассамблеи ООН резолюции, которую уже назвали важным политическим шагом и сигналом всем странам, беспринципно обеляющим карателей и их пособников.
Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации России: "Именно белорусская делегация инициировала некоторое время назад совместное заявление геополитической группы Евразии в Межпарламентском союзе к 80-летию Победы, и оно было принято единогласно. Именно белорусская делегация здесь, на сессии МПСНГ, представляет позицию, одобренную Национальным собранием, которая поддержана всеми без исключения депутатами и сенаторами, если пользоваться российской терминологией. Я уверен, что именно эта единая позиция России и Беларуси является во многом ориентиром".
У парламентариев сегодня также торжественное заседание сессии и концерт.