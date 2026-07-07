Кочанова: Объединение стран для решения проблем безопасности является ключевым направлением

Беларуси близки базовые принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно суверенитет и невмешательство в дела независимых государств. Об этом 7 июля заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на переговорах с представителями Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству. Возглавляет делегацию Цуй Ли.

За 25 лет существования ШОС доказала свою состоятельность. Сегодня международная организация - это мировой лидер, центр силы, полноправным участником которого является и Беларусь. 4 июля 2024 года страна официально стала десятым членом Шанхайской организации сотрудничества.

"В этом турбулентном непростом мире, когда сегодня столько горячих точек на планете, мы понимаем, что объединение стран для решения проблем безопасности, суверенитета, мира является абсолютно ключевым направлением", - отметила Наталья Кочанова.

Что до межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Китаем, то в 2023 году Национальное собрание Беларуси и Всекитайское собрание народных представителей заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Создан Комитет высокого уровня. В его рамках уже проведено 3 заседания по вопросам стратегического сотрудничества между странами.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы, как палата территориального представительства, уделяем самое пристальное внимание развитию регионального сотрудничества. Буквально несколько дней назад завершился первый в истории наших двусторонних отношений Форум регионов в провинции Ганьсу. Суммарный экономический эффект, который был озвучен (порядка 1 млрд долларов), является наглядным подтверждением наличия очень серьезного потенциала для укрепления, углубления и развития межрегионального сотрудничества".

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

"Стороны договорились о том, что мы будем в дальнейшем укреплять наше сотрудничество в области народной дипломатии и между нашими странами, и в рамках ШОС. Также договорились об укреплении сотрудничества в области здравоохранения и о сотрудничестве между нашими регионами. Мы также готовы укрепить сотрудничество по всем международным вопросам. Будем поддерживать друг друга и в дальнейшем".

Сегодня отношения между Беларусью и Китаем находятся на историческом пике и официально носят статус "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства".