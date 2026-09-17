Кочанова отметила высокий потенциал партнерства Беларуси с Алжиром

Будущее за Африкой и такими странами, как Алжир. Потенциал сотрудничества с Беларусью здесь очень высок. Это подчеркнула 17 сентября на встрече с председателем Совета наций Алжира председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Белорусская делегация находится с визитом в этой африканской стране.

У Беларуси и Алжира есть дорожная карта, по которой страны наращивают сотрудничество. Цель - в ближайшие годы выйти на товарооборот в полмиллиарда долларов и запустить проекты во многих сферах. Договоренности лидеров двух стран придали импульс сотрудничеству, и нынешний визит - возможность акцентировать внимание на точках роста.