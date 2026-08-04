Кочанова: Справедливое отношение к людям - главное в работе депутатов

Краткий пересказ от ИИ

От того, как выстроена работа между властью и населением, во многом зависит благополучие людей, качество жизни.

Справедливое отношение к людям - главное в работе депутатов. Об этом 4 августа во время выездной встречи в Жировичах заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Неподвластных депутатам вопросов нет. Личная вовлеченность в поддержку уборочной страды, закрепление кадров и развитие социальной инфраструктуры, совершенствование торгового и медицинского обслуживания, а также чуткое и внимательное отношение к обращениям населения без формализма и отписок. По каждому из направлений необходимо усиливать работу. Это показала сегодняшняя сверка часов.

От работы депутатов на местах зависит благополучие людей

Выездные встречи с представителями депутатских корпусов - добрая традиция Совета Республики. Такой формат позволяет видеть решение многих вопросов изнутри и оперативно реагировать на запросы белорусов.

4 августа такая встреча проходит в одном из самых намоленных мест страны - в Жировичах. И это неслучайно. В агрогородке находится монастырь. Место, которое ежегодно посещают тысячи паломников и туристов. Привести его в идеальное состояние - поручение главы государства. Его выполнение сегодня - на личном контроле спикера верхней палаты парламента.

Наталья Кочанова

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В предыдущий визит Президента страны сюда были замечания, потому что не все было сделано. На сегодняшний день проведены серьезные работы по реконструкции жилого фонда, асфальтированию дорог. Приведены в порядок и корпуса агротехнического колледжа. Разработана проектно-сметная документация на строительство стадиона. Здесь сделана серьезная работа для того, чтобы этот агрогородок мог служить примером для многих других. И несомненно, решение тех задач, которые выходят на повестку дня вот именно в этом периоде. Что касается проведения нынешней уборочной кампании: на селекторном совещании глава государства поставил задачу включиться всем и сделать все для того, чтобы тот урожай, который сегодня стоит на полях, был убран".

Комфорт жизни на селе - ключевой приоритет в работе местных Советов депутатов. И Жировичи сегодня - наглядный пример того, как агрогородок с населением всего чуть в более 2 тыс. человек может жить и развиваться. Больница, школа, детский сад, магазины - сегодня здесь есть все для комфортной жизни. И даже больше.

"Выполнена большая работа по благоустройству агрогородка Жировичи: асфальтирование 10,2 км дорог, новые сети водоснабжения, канализации, - обозначил председатель Жировичского сельского исполкома и сельского Совета депутатов Дмитрий Нагула. - Обустроены многоквартирные дома. Помимо этого, Жировичский аграрно-технический колледж претерпел существенные преобразования. У нас оборудованы детские площадки, обустроены источники, которые являются местом притяжения для паломников".

Возможность жить, работать, воспитывать детей и развиваться. Все это результат той политики, которую на протяжении долгих лет ведет Беларусь, где сохранение исторической правды и укрепление духовных ценностей - фундамент. Без этой опоры, как показывает время, никуда. Только так мы можем сохранить свою независимость и суверенитет. В благодарность за мирное небо участники мероприятия возложили цветы к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Давыдов Дмитрий, председатель Стародорожского районного Совета депутатов, председатель Минской областной ассоциации местных Советов депутатов:

"Что касается Стародорожского района, мы плотно работаем над этим. Это сохранение исторической правды стало делом чести для депутатского корпуса Стародорожского района. В частности, мы восстановили 120 имен солдат и офицеров, которые погибли во время Великой Отечественной войны на территории Стародорожского района, а их место захоронения неизвестно. Эти имена мы восстановили и увековечили их память на нашем центральном памятнике. Также каждый год проводится Вахта памяти".

Слушать и слышать людей на местах, реагировать на их запросы и беречь то, что созидалось поколениями - главная задача депутатского корпуса. А когда эта работа опирается на столь мощный духовный и исторический фундамент, как в Жировичах, то и результат виден каждому.