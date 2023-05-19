3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Кочанова: Аналитика экспертов важна для понимания происходящих в стране и мире процессов
Аналитика экспертов важна для понимания происходящих в стране и мире процессов. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с коллективом Белорусского института стратегических исследований. Также сегодня аналитики БИСИ показали проект "Социальный портрет белорусского общества". Исследование заняло несколько лет, и, как отметили авторы, главные запросы белорусского общества - коммуникация, содействие и вовлеченность. В фокусе экспертного сообщества и вопросы безопасности: накануне прошел Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ. Страны-участники полностью согласны с голосом Минска: необходимо держать оборону важно сообща.
Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Об этом говорил много раз Президент нашей страны, и он политик серьезный, который знает и понимает происходящие процессы в мире, мы могли в этом не раз убедиться - в правильности его действий и в правильности его высказываний. Александр Григорьевич очень четко и правильно разложил ту ситуацию, которая складывается, и участники стран, которые были на этой встрече, понимают правильно процессы. Ну а мы должны понимать: все зависит от нас, от каждого отдельно взятого человека в нашей стране. А если говорить в целом про наши страны Союзного государства, конечно, мы в своих устремлениях сохранения мира должны быть вместе и едины.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ