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Кочанова: Аналитика экспертов важна для понимания происходящих в стране и мире процессов

Аналитика экспертов важна для понимания происходящих в стране и мире процессов. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с коллективом Белорусского института стратегических исследований. Также сегодня аналитики БИСИ показали проект "Социальный портрет белорусского общества". Исследование заняло несколько лет, и, как отметили авторы, главные запросы белорусского общества - коммуникация, содействие и вовлеченность. В фокусе экспертного сообщества и вопросы безопасности: накануне прошел Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ. Страны-участники полностью согласны с голосом Минска: необходимо держать оборону важно сообща.

Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Об этом говорил много раз Президент нашей страны, и он политик серьезный, который знает и понимает происходящие процессы в мире, мы могли в этом не раз убедиться - в правильности его действий и в правильности его высказываний. Александр Григорьевич очень четко и правильно разложил ту ситуацию, которая складывается, и участники стран, которые были на этой встрече, понимают правильно процессы. Ну а мы должны понимать: все зависит от нас, от каждого отдельно взятого человека в нашей стране. А если говорить в целом про наши страны Союзного государства, конечно, мы в своих устремлениях сохранения мира должны быть вместе и едины.

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