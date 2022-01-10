Кочанова: Люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона нашей страны

Мне больше всего импонирует то, что люди глубоко изучают проект этого закона, приходят с действительно интересными предложениями, называют статьи, которые вызвали сомнения. Мы договорились, несмотря на то, с чем придут люди, мы будем принимать, потому что это та политика, которая проводится в нашей стране, которая нацелена на каждого человека.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси