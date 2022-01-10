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Кочанова: Люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона нашей страны
"Люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона нашей страны" - таким мнением с журналистами поделилась спикер верхней палаты парламента. Сегодня Наталья Кочанова принимала предложения, касаемые изменений Конституции в общественной приемной. (Такая площадка начала работу при Совете Республики). Интерес со стороны граждан не малый. Люди изучили проект, то, что взяли на карандаш, озвучили спикеру. Пользуясь случаем, поднимали и личные вопросы - они также не останутся без внимания.
Мне больше всего импонирует то, что люди глубоко изучают проект этого закона, приходят с действительно интересными предложениями, называют статьи, которые вызвали сомнения. Мы договорились, несмотря на то, с чем придут люди, мы будем принимать, потому что это та политика, которая проводится в нашей стране, которая нацелена на каждого человека.
Общественная приемная вплоть до референдума будет работать трижды в неделю. Составлен график приема. Сегодня, например, обращения можно было озвучить не только председателю - к диалогу подключились еще два сенатора.
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