Кочанова: Новые законопроекты о ВНС и гражданском обществе находятся в высокой степени готовности

Новые законопроекты о Всебелорусском народном собрании и гражданском обществе находятся в высокой степени готовности. Об этом на десятой сессии Совета Республики рассказала Наталья Кочанова.

Чтобы привести белорусское законодательство в соответствие с обновленной Конституцией, парламенту необходимо скорректировать порядка 90 актов. На это отводится два года. 17 законов были приняты в ходе предыдущей сессии.

Сейчас Совет Республики начинает работу в новом режиме. Вместо двух сессий в год проходит одна - продолжительная. Она завершится в конце июня следующего года. Это также одна из новаций Конституции.

Среди важных задач верхней палаты парламента не только законотворческая деятельность, а также тщательная работа с обращениями граждан, встреча с трудовыми коллективами, эффективное взаимодействие с молодежью и тесное сотрудничество с местными Советами депутатов.