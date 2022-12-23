Кочанова о ВНС: Это будет стабилизирующий орган с широким представительством

Сегодня это будет государственный орган, стабилизирующий орган в нашей стране, где будут представители абсолютно всех профессий и отраслей, представители всех регионов. И, конечно, мы понимаем, что это все нам нужно отрегулировать законодательно.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси