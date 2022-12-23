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Кочанова о ВНС: Это будет стабилизирующий орган с широким представительством

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обсудила с руководством Гомельской области социально-экономическое развитие региона. А также итоги уходящего года и обсуждение задач на предстоящий период. Отдельная тема рабочей встречи - обновление законодательной базы.

2022 год отметился для Беларуси знаковым событием - принятием обновленной Конституции. По итогам референдума требуется принять порядка 90 законопроектов, а всенародный диалог определить ключевым принципом в стране. Органы власти не отходят от заложенных векторов. Это подтверждают активная работа с населением, а также готовящийся закон "О Всебелорусском народном собрании".

Сегодня это будет государственный орган, стабилизирующий орган в нашей стране, где будут представители абсолютно всех профессий и отраслей, представители всех регионов. И, конечно, мы понимаем, что это все нам нужно отрегулировать законодательно.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси
Самое главное в работе депутата и вообще в работе с людьми - это диалог. Мы должны выстраивать его, слышать людей, их проблемы. В нашей стране налажена система стабильных взаимоотношений между органами местного управления и самоуправления. Они взаимодополняют друг друга.
Людмила Величко, председатель Светлогорского районного Совета депутатов

Также наступающий год станет временем подготовки к парламентским выборам - 2024. Задача - организовать проведение единого дня голосования.

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