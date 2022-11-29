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Кочанова об изменении Избирательного кодекса и о ВНС: Есть еще ряд вопросов, которые необходимо обсудить
29 ноября в Совете Республики проходит совещание по проектам законов о ВНС и об изменении Избирательного кодекса Беларуси, сообщает БелТА.
"Сейчас у нас на рассмотрении находятся проекты законов "О Всебелорусском народном собрании" и "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь". Мы их уже рассматривали неоднократно, в том числе на экспертном совете, - рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Вместе с тем есть еще ряд вопросов, которые необходимо обсудить. Поэтому я предлагаю еще раз вернуться к этим законопроектам и внимательно их рассмотреть. Кроме того, прошло их всенародное обсуждение. Люди высказали ряд предложений, которые мы обязательно должны учесть в своей работе".
Законопроекты "О Всебелорусском народном собрании" и "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь" были вынесены на общественное обсуждение с 24 октября и размещались в специальных темах на Правовом форуме Беларуси. Свои замечания и предложения по двум законопроектам можно было высказать по 2 ноября. Поступило более 500 предложений и откликов граждан по этим законопроектам. Было отмечено, что в целом предложения граждан носят конструктивный характер. В том числе многие обращения не содержали предложения и замечания, а выражали положительную оценку подготовленных законопроектов.
Участниками совещания выступили эксперты высокого уровня, которые входили в состав Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта изменений и дополнений в Конституцию.
Фото:БелТА
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