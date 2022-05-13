Кочанова: Сирия - надежный партнер Беларуси на Ближнем Востоке

Сирия для Беларуси является надежным партнером на Ближнем Востоке. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Беларуси Мохаммадом аль-Умрани. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула: наши страны взаимодействуют по разным направлениям, в том числе в гуманитарной сфере. Сирийских детей, например, вот уже несколько лет на оздоровление принимает "Зубренок", развиваются отношения и в образовании. Между странами подписано порядка тридцати соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Несмотря на геополитическую обстановку, Сирия и Беларусь продолжают поддерживать друг друга в непростых условиях.