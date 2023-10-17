Кочанова выразила уверенность, что парламентские отношения Беларуси и Венесуэлы выйдут на новый уровень

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выразила уверенность, что парламентские отношения Беларуси и Венесуэлы выйдут на абсолютно новый уровень, сообщает БЕЛТА .

"Для нас как палаты территориального представительства очень важно сотрудничество в межпарламентском измерении. И, конечно, мы очень рады тому, что сегодня наши парламентские отношения в связи с вашим визитом выйдут абсолютно на новый уровень взаимодействия, - сказала Наталья Кочанова. - Мое глубокое убеждение, что в это время такой глубокой турбулентности в мире, когда все очень зыбко и нестабильно, такие страны, как Венесуэла и Беларусь, показывают пример тому, как сегодня страны могут жить по своим законам, своим традициям и развиваться во благо своего народа. И тем важнее роль парламентариев в сотрудничестве на международных площадках, в международных организациях".

Спикер поблагодарила Венесуэлу за поддержку нашей страны на всех международных площадках. "Потому что вы знаете, что для нас эти годы непростые в истории. Непростые, исходя из той внешней ситуации, которая складывается вокруг Беларуси", - подчеркнула председатель Совета Республики.

"Что касается внутриполитической ситуации в нашей стране, она стабильна. Беларусь не просто живет, а развивается, принимая основные законы, которые нужны сегодня для нашей страны, для нашего народа. В 2022 году мы внесли изменения и дополнения в Основной закон - Конституцию. И сегодня практически уже привели в соответствие все законы, которые действуют в нашей стране, - рассказала Наталья Кочанова. - У нас стабильная экономика, работают предприятия. Государство выполняет все взятые на себя социальные программы. Для нас это очень важно".

Санкционное давление, вмешательство во внутренние дела нашей страны, попытки Запада дестабилизировать обстановку не удались, констатировала спикер. "Вы прекрасно понимаете, как не просто в таких ситуациях складывается развитие страны. Но очень важно, что есть добрые отношения между странами, которые действительно дружественны друг другу, которые во главу угла ставят жизнь своего народа, - дополнила председатель Совета Республики. - Мы никогда никому не угрожали и никогда от нашей страны не будет исходить агрессия в отношении другой страны, потому что мы прекрасно понимаем, что такое мир и спокойствие на своей земле".

"И, конечно, от парламентариев многое зависит в этом вопросе. Мы должны доносить правду до наших коллег, кто бы хотел это слышать или не хотел. Но мы обязаны это делать - доносить правду о миролюбивой политике нашей страны. Вот почему мы особое внимание уделяем сотрудничеству между парламентариями наших стран", - отметила Наталья Кочанова.