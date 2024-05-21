Когда и миллиард не предел. Беларусь и Татарстан обсуждают новые возможности для кооперации

Беларусь не снижает темпы импортозамещения и опирается на крепкое союзное плечо. Для российских регионов это тоже важнейшая задача. Решать ее страны намерены сообща. В эти дни белорусская правительственная делегация посещает Татарстан. Эта республика -наш стратегический партнер (годовой товарооборот превышает 1 млрд долларов). Поставлена цель удвоить показатели. Какие новые проекты свяжут Беларусь и Татарстан, рассказала Ольга Анищенко.

Татарстан для Беларуси - давний партнер, судя по тому, что "Беларус" здесь появился больше 20 лет назад. Начинали с простого - сборки готовых машинокомплектов. С тех пор много воды утекло. Конкуренты приходили, уходили, снова приходили. Но наша самая известная машина и сегодня по большому счету везет на себе белорусско-российскую кооперацию в регионе. Однако обещают, что будут новые проекты.

Пока же этот проект - "МТЗ-Татарстан" - самый крупный и для нас в регионе, и для Минского тракторного по всей России. Тракторы здесь не только и даже не столько собирают, сколько предоставляют обслуживание и продажи всей линейки. Любая машина: классика, на газу, с навесным оборудованием, для поля, города, даже беспилотная на подходе и пока лишь здесь - есть все. Покупатель нынче капризный. Надо соответствовать.





"Смотрят на цену, на качество, наличие запчастей, кондиционер должен быть, светодиодные фары - от этого уже никуда не уйдем. Как раз для работы в полях в ночное время", - рассказал технический директор ТПК "МТЗ-Татарстан" Ильназ Мухаметзянов.

Нынешняя геополитическая реальность позиции тракторной техники на рынке не подкосила. Санкции увели отсюда западные бренды, однако азиатские компании с их агрессивным маркетингом конкуренцию обострили. Но здоровой здесь, кажется, даже рады. Говорят, развитие обеспечено.

Для МТЗ это не только совершенствование техники, но и ее обслуживание. Клиент не будет ждать неделями, пока придет нужная деталь. Такая машина ему не нужна. Простои в поле - каждодневные убытки. А потому скорый сервис - реалии времени, маст-хэв для производителя. Счет идет на дни. Пока. А будет буквально на часы.





Важно не просто продать технику, но и сопровождать: это обеспечение и сервисным сопровождением, и запасными частями. Уже есть согласованный проект, который сейчас проходит экспертизу, по строительству и запуску распределительного центра запчастей. Это тоже один из этапов обеспечения надежными запасными частями в сжатые сроки. Алмаз Ахметов, гендиректор ТПК "МТЗ-Татарстан"

А вообще на этой площадке находится продукция порядка трех десятков топовых белорусских производителей техники и оборудования. Это удобно. Большой аграрий, например, может прийти в одну точку и купить сразу все: и трактор, и комбайн, и навесное оборудование и т. д. Со всеми сопутствующими услугами.





И, пожалуй, главное, что важно белорусской стороне сегодня - обеспечить доступность нашей техники. На это направлены и программы субсидирования, локализации и содействие регионов.

Татарстан готов оказать поддержку собственному производству, комплексная поставка может быть организована именно с этого мультибрендового центра. Самая важная задача - это показать все преимущества комплексного обслуживания работника села, хозяйства, министерства и показать, что это один представитель, который отвечает за все. Не надо искать Гомсельмаш, Лидсельмаш, МТЗ, МАЗ - все в одном лице. Виталий Вовк, гендиректор ОАО "МТЗ"

И таких мультибрендовых историй, как здесь, должно быть 8 по всей России. Но эта - номер один, обозначили на переговорах делегаций. Однако и ее предстоит развивать. Кооперация по линии Беларусь - Татарстан набирает обороты. Машиностроители - на переднем плане, но это еще не все.





Очень плотно работает весь машиностроительный сектор Беларуси с КамАЗом. Поставляют агрегаты, комплектующие. "Горизонт" поставляет очень много электроники, до этого все было китайское, а "Горизонт" полностью заместил нам все. Олег Коробченко, заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли Татарстана (Россия)

А еще сельхозмашины и пассажирский транспорт. Столица региона - Казань - готова обновляться. На встрече детально обсуждали объемы, поставки и поставщиков. Автобусы делает, как известно, и МАЗ, и КамАЗ. Понятно желание и велик соблазн поддержать своего производителя. Но мы точно не конкуренты, когда дело доходит до сборки техники с нуля. Тесная белорусско-российская кооперация последних лет позволила в принципе создавать машины в отсутствие европейских комплектующих. И такие программы сотрудничества долгосрочны.





"Около 10 предприятий Беларуси работают на конвейер КамАЗа. Сегодня рост поставок практически двукратный в сравнении с прошлым годом", - отметил министр промышленности Беларуси Александр Рогожник.

Еще одна благодарная тема - авиастроение и обновление парка гражданских самолетов. У России амбициозные планы. Казанский авиационный завод в помощь, как и белорусские площадки. В последней российской заявке, заметил белорусский вице-премьер, 1200 наименований узлов и деталей, которые нужно изготовить на белорусских предприятиях. Но судя по всему, этим союзники не ограничатся.

"Под заявку казанского производителя строим свои производственные цеха по окраске определенной номенклатуры, авиакомпонентов, может, даже целых самолетов. Мы уходим в более сложную локализацию, получаются компетенции, которых у нас не было", - пояснил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

Дальше - больше. В планах первый самолет белорусско-российского производства - легковесный двухмоторный "Освей" на 19 пассажиров. И это уже не просто намерения. Все на стадии НИОКРа, отметили на встрече. До первого опытного образца осталось лишь два года.

Здесь мы работаем с нашими российскими партнерами на стадии разработки самолета. Мы будем иметь право производить данный самолет. И сегодня у нас есть твердый заказ от Российской Федерации - произвести 50 % от цифры в 180 самолетов. Эта работа сейчас плотно ведется на 558-м заводе. Задача такая - чтобы в 2026 году первый опытный образец был произведен. Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси