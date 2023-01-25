"Когда мы остановим этих психопатов?" - бывший евродепутат о западных политиках

На фоне украинского конфликта становится все более очевидно: хваленое единство в ЕС - не более чем затертый штамп западных СМИ и еврочиновников.

Депутаты, министры, даже целые страны в открытую заявляют, что не видят смысла в бездумной поддержке киевского режима.

Стараются не молчать и депутаты Европарламента, по крайней мере, те, кто говорить не боится. Представитель Ирландии Марк Уоллес считает, что санкционная политика Евросоюза привела к плачевным последствиям для простых граждан Европы. По его словам, более 20 % подвержены риску оказаться за чертой бедности.





Еще один депутат от Ирландии Клэр Дэйли также упрекает ЕС в том, что он пытается подпитывать конфликт любыми средствами, пока за это расплачиваются простые люди. По ее словам, Украина подвергается шокотерапии. Идет распродажа земель, госактивов - все ради финансирования прокси-войны, которая разрывает страну на части.





А это уже голос из Франции. Лидер партии "Патриоты" новую программу поддержки Украины назвал бредом, включая помощь Киеву со стороны французских властей.

С 1 января 2023 года ЕС будет каждый месяц отправлять Зеленскому 1,5 млрд нвро. Целый год! Это 300 млн евро только от Франции! Каждый месяц! Понимают ли они, что это полный бред? Стоп! Флориан Филиппо, французский политик, лидер партии "Патриоты"

Получил от политика и президент Франции. Его Флориан Филиппо назвал безумцем после того, как Макрон заявил о том, что Париж готов поддержать украинскую энергоинфраструктуру более чем на 70 млн евро в то время как у самой Франции есть немало проблем в данной сфере.





Что будет дальше? Ничего хорошего для Европы, разводят руками эксперты. Разногласия вокруг Украины среди стран Запада будут только расти. Общество интерес к конфликту теряет, убытки неумолимо растут. А сжигать миллиарды на разжигании глобальных конфликтов - весьма рискованная рулетка 21-го века.