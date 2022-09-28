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Когда США наконец перестанут совать свой нос в дела чужих стран?
Порою кажется, что США "развязывали, развязывают и будут развязывать" войны всю жизнь. Эти друзья не упустили возможностьпоиздеваться и над Индонезией, которая жила себе спокойно и никого не трогала. До прихода США.
В Индонезии войну назвали "товарищеской", потому что в ней столкнулись лбами бывшие борцы по антиколониальной кампании. ВездесущийЦРУ был тут как тут. Вашингтон с опасением следил за политическими событиями внутри азиатской страны, а они намекали, что пятое по населению в мире государство может стать частью коммунистического лагеря, то есть худший сценарий для США. А значит, настала пора действовать и поддержать тех, с кем после можно спокойно работать.
Под управлением американцев была запущена тайная операция "Хейк". Повстанцев США вооружали, обеспечивали техникой и наемниками. Причина на удивление знакома, Вашингтон не могдопустить уход Индонезии от либеральных и демократических ценностей.
Индонезией в то время управлял Сукарно. Лидер вроде и не отказывал США, но съездил в СССР, закупил оружие в странах Восточной Европы, национализировал частные компании. Плюс коммунистическая партия в правительстве заняла видное место. Знакомая ситуация и знакомая реакция Вашингтона. Сначала взяли под крыло тех, кто против нынешней власти, а потом конфликт, который привел к гражданской войне.
С осени 1957-го начались массированные поставки оружия мятежникам: они получали автоматы, пулеметы, зенитную артиллерию, базуки. Оружие сбрасывали по ночам и "неопознанные" самолеты С-54, прилетавшие из Сингапура. В начале 1958 года жители Суматры даже жаловались иностранным журналистам, что боятся выходить по ночам на улицу, опасаясь попасть под посылки с базуками. Помимо американцев, активную поддержку мятежникам оказывали также всеми любимые спецслужбы Великобритании, Австралии, Нидерландов.
За три года погиблиболее 20 тыс. человек, однако повстанцам не удалось прийти к власти. Тайная война ЦРУ завершилась фиаско, а руководитель операции "Хейк", генерал Фрэнк Уизнер, загремел в психушку и через пару лет покончил с собой.
Подробнее о том, как США совали свой нос в дела стран Азии, смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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