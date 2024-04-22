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Кого Лукашенко назначил новым министром юстиции
Начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Евгений Коваленко назначен министром юстиции. Соответствующее кадровое решение принял 22 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Евгений Коваленко родился 26 июня 1980 года в городе Борзя Читинской области России. Окончил Белорусский государственный экономический университет, Минский государственный лингвистический университет, Академию управления при Президенте Беларуси.
Свою карьеру начал в июле 2000 года с должности начальника производства на Кислородно-наполнительной станции в Бобруйске. В последующие два года работал маркетологом на этом же предприятии.
2002-2003 - ведущий специалист, главный специалист управления законодательства об отраслях экономики, бюджетно-финансовой и налоговой системе Департамента нормотворческой деятельности Министерства юстиции.
2003-2005 - главный специалист, консультант управления правового обеспечения внешних связей Министерства юстиции.
2005-2007 - начальник управления правового регулирования гражданских, экологических отношений, лицензирования и внешнеэкономической деятельности главного управления нормотворческой деятельности в сфере экономики и экологии Министерства юстиции.
2007-2009 - заместитель начальника главного управления - начальник управления правового регулирования гражданских, экологических отношений, лицензирования и внешнеэкономической деятельности главного управления нормотворческой деятельности в сфере экономики и экологии Министерства юстиции.
2009-2010 - начальник управления правовой экспертизы правовых актов Национального банка и республиканских органов государственного управления Министерства юстиции.
2010-2014 - заместитель начальника главного управления - начальник управления государственного и международного права главного государственно-правового управления Администрации Президента.
2014-2015 - заместитель министра юстиции.
2015-2020 - директор Национального центра правовой информации.
2020-2024 - начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента.
Фото: БЕЛТА
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