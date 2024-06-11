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Количество международных наблюдателей на выборах Президента Беларуси может быть вдвое больше, чем в единый день голосования - Карпенко

Количество международных наблюдателей на выборах Президента Беларуси может быть вдвое больше, чем в единый день голосования - Карпенко

Число международных наблюдателей на предстоящих выборах Президента Беларуси может быть вдвое больше, чем в единый день голосования, который прошел 25 февраля 2024 года. Об этом рассказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси, председателю ВНС Александру Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Одной из тем, которая обсуждалась главой государства и руководителем ЦИК, было приглашение международных наблюдателей на предстоящие президентские выборы в Беларуси. "Нам видится, что количество их может быть больше, чем было в единый день голосования, - международных наблюдателей было 294. Думаю, что цифра может вырасти в полтора-два раза", - пояснил Игорь Карпенко.

Традиционно планируется пригласить миссии наблюдателей от СНГ и ШОС. А увеличение числа международных наблюдателей, по мнению председателя ЦИК, возможно за счет расширения географии стран, из которых могут приехать руководители и представители центральных избирательных комиссий. В этот круг, например, предлагается включить страны Африканского континента, Латинской Америки, Европы.

Фото: БЕЛТА

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