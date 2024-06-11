Количество международных наблюдателей на выборах Президента Беларуси может быть вдвое больше, чем в единый день голосования - Карпенко

Число международных наблюдателей на предстоящих выборах Президента Беларуси может быть вдвое больше, чем в единый день голосования, который прошел 25 февраля 2024 года. Об этом рассказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси, председателю ВНС Александру Лукашенко, сообщает БЕЛТА .



Одной из тем, которая обсуждалась главой государства и руководителем ЦИК, было приглашение международных наблюдателей на предстоящие президентские выборы в Беларуси. "Нам видится, что количество их может быть больше, чем было в единый день голосования, - международных наблюдателей было 294. Думаю, что цифра может вырасти в полтора-два раза", - пояснил Игорь Карпенко.

