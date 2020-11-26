Коллегия внешнеполитических ведомств прошла в Минске

Диалог о белорусско-российском взаимодействии продолжился на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух стран. Подобные встречи носят регулярный системный характер и позволяют оперативно реагировать на любые вопросы.

А у журналистов к главам ММД их сегодня было немало.

С. Лавров: кто-то на заграничных хлебах делает себе непонятно какую карьеру



В частности, у Сергея Лаврова поинтересовались, правдива ли информация о неофициальных контактах Кремля с представителями белорусской оппозиции, о чем шла речь в одном из их интервью.

В. Макей: то, к чему призывают оппоненты, окажет негативное влияние на благосостояние конкретных людей