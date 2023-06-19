Коллективная безопасность, сотрудничество с ООН, СНГ и ШОС - темы заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Минске

В Минске пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника. На встрече главы внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудят вопросы состояния и перспектив международной и региональной обстановки, а также ее влияние на безопасность в странах ОДКБ. Будет также подробно рассмотрена тематика сотрудничества ОДКБ с другими международными организациями - ООН, СНГ и ШОC.