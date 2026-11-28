Механизмы качественной подготовки партийных кадров, партийное строительство и роль всеобщего равенства и социальной справедливости в построении прогрессивной модели государства. Партийная школа ЦК Коммунистической партии Китая и ЦК Компартии Беларуси углубляют диалог сотрудничества.

Вскоре стороны приступят к разработке соглашения, которое поспособствует укреплению мостов партнерства и дружбы между Минском и Пекином. Это стало известно по итогам визита китайской делегации под руководством первого заместителя ректора Партийной школы ЦК Коммунистической партии Китая в ЦК Компартии Беларуси.

Также гостей познакомили с подходами Беларуси к работе Высшей партийной школы. Там преподают в том числе такие дисциплины, как цифровой социализм, политэкономия. В этом году около 40 слушателей - это в том числе граждане Китая.

Первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков отметил, что контакты между двумя партиями в последние годы приобрели системный характер. Стороны обмениваются делегациями, участвуют в международных площадках и совместных мероприятиях, взаимодействуют в рамках международного коммунистического движения. "Это не просто диалог. Это системная работа", - подчеркнул он.

Одним из важных направлений Сергей Сыранков назвал сотрудничество партийных образовательных учреждений. Белорусская сторона заинтересована в изучении и использовании китайского опыта в образовательном процессе. В частности, речь идет о подходах к борьбе с бедностью, повышении качества жизни населения и предупреждении коррупционных проявлений.

В завершение визита в ЦК Коммунистической партии Беларуси Се Чуньтао оставил запись в Книге почетных гостей Компартии. Участники встречи отмечают, что взаимоотношения между коммунистическими партиями Беларуси и Китая заметно активизировались за последний год. Это не только обмен делегациями, а также развитие диалога на международных площадках.