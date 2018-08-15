ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Компьютерное командно-штабное учение системы ПВО государств СНГ пройдет сегодня в Минске

Об этом накануне сообщили военные делегаты Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны. Во время встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе одобрили планы проведения совместных тренировок системы ПВО, это касается и учений на полигоне "Ашулук" в Астрахани.

В заседании Координационного комитета приняли участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все