Компьютерное командно-штабное учение системы ПВО государств СНГ пройдет сегодня в Минске

Об этом накануне сообщили военные делегаты Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны. Во время встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе одобрили планы проведения совместных тренировок системы ПВО, это касается и учений на полигоне "Ашулук" в Астрахани.