Контактная группа не смогла согласовать совместное заявление по вопросу пасхального перемирия

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе на сегодняшнем заседании не смогла утвердить единый текст заявления по вопросу введения нового перемирия в регионе в связи с пасхальными праздниками. Речь о пасхальном перемирии с 26 апреля шла и на предыдущей встрече контактной группы две недели назад. Тогда киевская делегация отказалась согласовывать дополнительные меры по обеспечению прекращения огня. Хотя при этом саму идею стороны поддерживают.