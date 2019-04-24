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Контактная группа не смогла согласовать совместное заявление по вопросу пасхального перемирия
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе на сегодняшнем заседании не смогла утвердить единый текст заявления по вопросу введения нового перемирия в регионе в связи с пасхальными праздниками. Речь о пасхальном перемирии с 26 апреля шла и на предыдущей встрече контактной группы две недели назад. Тогда киевская делегация отказалась согласовывать дополнительные меры по обеспечению прекращения огня. Хотя при этом саму идею стороны поддерживают.
Мартин Сайдик приветствовал выбор украинского народа на президентских выборах и намерение новоизбранного президента действовать по урегулированию конфликта "в нормандском формате" и продолжать минский процесс.
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