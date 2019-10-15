Контактная группа обсудит разведение войск на востоке Украины

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины сегодня обсудит разведение войск на Донбассе. Встреча состоится в Минске. Она станет первой после того, как Украина и другие члены группы согласовали "формулу Штайнмайера". Она предусматривает особый статус юго-востока страны и проведение там выборов. Отвод сил должен был состояться на прошлой неделе, 7 октября. На это сторонам конфликта отводилось три дня. Однако до сих пор он так и не состоялся. Напомним, разведение сил в Петровском и Золотом - обязательное условие для проведения саммита в "нормандском формате".



