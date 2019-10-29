Контактная группа по Донбассу и новая попытка согласовать график разведения войск

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины проведет сегодня очередную встречу в Минске. На переговорах стороны вновь попытаются согласовать график разведения войск у линии разграничения. На предыдущем заседании 15 октября Киеву и самопровозглашенным республикам сделать это не удалось.



"Формула Штайнмайера", которую ранее согласовали власти Украины, определяет два участка, где силы должны быть отведены хотя бы на километр от границы. Однако и в районе поселка Петровское, и в посёлке Золотое подразделения остаются на прежних позициях.