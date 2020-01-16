Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины начала работу в Минске

Cейчас идут заседания ряда рабочих групп по вопросам политики, экономики и безопасности, а также по гуманитарным аспектам. Это первая встреча в 2020 году. Как ожидается, стороны проведут обсуждение подготовки следующего этапа обмена пленными. Не останется без внимания и вопрос разведения сил и средств на новых участках.