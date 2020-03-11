Контактная группа сегодня продолжит обсуждение новых участков разведения сил в Донбассе

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины пройдет сегодня в Минске. Стороны продолжат обсуждение новых участков разведения сил и средств. На прошлом заседании ключевыми темами также стали: прекращение огня, обмен пленными и поиск пропавших без вести. Кроме того, были затронуты и вопросы противоминной деятельности. По словам представителя ОБСЕ Хайди Грау, мины остаются главной причиной жертв среди гражданского населения.