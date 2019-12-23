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Контактная группа согласовала условия обмена пленными до конца года

Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины сегодня в ходе видеоконференции удалось согласовать условия освобождения и обмена удерживаемых лиц. Появилась надежда, что новый обмен состоится до конца года, и, по словам специального представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, он будет взаимным. Министр иностранных дел Украины заявляет, что часть списков уже согласована.

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