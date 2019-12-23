3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Контактная группа согласовала условия обмена пленными до конца года
Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины сегодня в ходе видеоконференции удалось согласовать условия освобождения и обмена удерживаемых лиц. Появилась надежда, что новый обмен состоится до конца года, и, по словам специального представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, он будет взаимным. Министр иностранных дел Украины заявляет, что часть списков уже согласована.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все