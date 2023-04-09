"Контекст": конкретные примеры союзной кооперации Беларуси и России, а также перспективы на будущее

Тесное взаимодействие между Беларусью и Россией позволяет сегодня решать все вопросы двусторонней повестки. Мы сейчас вместе упорно идем к технологической независимости. Задача - быть автономными, насколько это возможно.

Конечно, не все вопросы можно закрыть сразу, в некоторых сферах импортозамещение требует больше времени и компетенцией. Но наши возможности давно известны, благо, делать ставку на повышение локализации производства и Беларусь и Россия начали задолго до нынешних событий.

Сейчас же пул общих проектов в различных сферах поступательно растет. В рубрике "Контекст" конкретные примеры союзной кооперации.

Перспективы на будущее

Экономический потенциал, равные права на получение образования и медицинской помощи, общая молодежная политика, историческая память и многое, многое другое. В последние годы отношения во всех сферах вышли на качественно новый уровень. Действительно, Беларусь и Россия взяли хороший темп в укреплении союзнических связей.

Об этом точно скажут цифры. По итогам прошлого года мы имеем рост взаимной торговли до абсолютно рекордной суммы, которая опередила все прогнозы - 50 миллиардов долларов.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/748/bytq8ikkfrdsv9ml50zsa0u600jye5a5.jpg

Детально картина товарооборота выглядит так: в основном в нашей экспортной корзине: мясо, молочка (кстати, белорусское продовольствие уже покупают в 76 регионах восточной соседки). Также грузовые и легковые авто, тракторы, комплектующие, мебель и шины. Россия нам продает по большей части нефть, газ и черные металлы.

От каждого по способностям, каждому по потребностям, по сути, этот подход сегодня стал адекватным ответом на внешний прессинг. Время, конкретные запросы, общая стратегия и компетенции помогли решить эту задачу, как, наверное, некоторым казалось со звездочкой. Сейчас на белорусских и российских предприятиях развернулась большая работа по импортозамещению. Например, Гомсельмаш поставляет замену зарубежным деталям на Россельмаш. А "Интеграл" и "Горизонт" снабжают своей продукцией авиазаводы России.

К тому же в высокой степени готовности 16 проектов на общую сумму 80 миллиардов российских рублей. Это те кредитные средства, которая Москва выделила нашей стране в ноябре прошлого года на замещение критического импорта.

Целый ряд мероприятий по созданию компонентной базы и повышению уровня локализации в рамках Союзного государства выполнят на "Амкодоре", Гомсельмаше, БелАЗе. Наиболее значимые из них - выпуск широкой линейки мостов, коробок передач и редукторов. Также развиваем и отечественное станкостроение. В числе приоритетных - проекты в Гомеле и Витебске.

Россия сегодня основной инвестор в нашу экономику. В прошлом году сумма вложений вплотную приблизилась к 4 миллиардам долларов. (3,9 млрд. долларов США). В Беларуси работает свыше 2 тысяч организаций с российским капиталом. Конечно, общую цифру подкрепляет прямое сотрудничество с регионами. Да, многие наши флагманы давно пустили корни на соседской земле, но это не повод расслабляться, скорее, дополнительный стимул наращивать темпы и задавать векторы движения. В прошлом году совместных сборочных производств стало на 9 больше.

Лишь несколько примеров: свою технику в Ленинградской области будет собирать "Амкодор", в Нижнем Новгороде открыли производство белорусских трамваев, на шасси МАЗ в Краснодарском крае сборка зерновозов, в этой же области появился бренд "Палессе-Юг" нашего Гомсельмаша.

Строительство - сфера, где пул проектов тоже стремительно растет. Белорусы сейчас возводят жилье в Калужской, Курской, Калининградской, Брянской областях, жилой квартал в Санкт-Петербурге. Сегодня наши предприятия заняты на строительстве портовой инфраструктуры в Усть-Луге, нефтеперерабатывающего производства в Ленинградской области и новой линии Цементного завода в Чечне.