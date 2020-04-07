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Коронавирус в Швеции: почему нет карантина

Коронавирус в Швеции: почему нет карантина

Швеция - единственная страна ЕС, которая пока не ввела жесткого карантина, а в борьбе с распространением вируса использует так называемые мягкие меры. Насколько эффективно работает такая модель, почему ее сравнивают с белорусской, и что говорят о наших врачах в Стокгольме?

Интервью со шведскими медиками, экспертами и простыми жителями - сегодня в очередной серии проекта "Понятная политика".


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