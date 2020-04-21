Коронавирус в США: мнение американских медиков, журналистов и жителей

США - самая богатая и мощная страна в мире, парадоксально и самая пострадавшая от коронавируса. Почему Штаты провалили борьбу с эпидемией на первом этапе? Есть ли у Вашингтона план по выходу из внештатной ситуации? Мнение жителей, экспертов и американских журналистов.

