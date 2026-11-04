Коротченко: Конференция по евразийской безопасности ищет пути удержать планету от Третьей мировой

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На IV Минской международной конференции по евразийской безопасности эксперты и аналитики будут искать решения самых сложных конфликтных ситуаций современности. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик из России Игорь Коротченко в "Актуальном интервью".

По его словам, такие площадки позволяют выработать предложения, которые затем попадают к лицам, принимающим решения. "Эксперты, аналитики всегда более свободны в предложениях и выработке тех решений, которые дальше ложатся на столы соответствующих должностных лиц в центрах принятия решений тех или иных стран. Поэтому здесь сегодня будет идти совместный мозговой штурм по поиску разрешения самых сложных, самых конфликтных ситуаций современности", - отметил Игорь Коротченко.

Он охарактеризовал нынешние тенденции как тревожные. "К сожалению, тенденции сегодня очень тревожные. Разрушается прежний миропорядок. Каким будет новый, никто не знает. Мы только присутствуем при этом процессе, живём внутри него", - подчеркнул военный аналитик.

quote Тем не менее, Минск сегодня будет предлагать самые, может быть, неординарные, а, может быть, самые правильные решения, с помощью которых можно удержаться от сползания к Третьей мировой войне. Игорь Коротченко

По его оценке, европейские элиты взяли курс на подготовку большого конфликта и с Республикой Беларусь, и с Российской Федерацией. "При этом роль и значение Соединенных Штатов Америки с точки зрения зонтика безопасности, влияния на европейские процессы резко уменьшается. Это связано с фактором Дональда Трампа, который в большей степени сегодня озабочен проблемами самой Америки, где их тоже очень много. Поэтому сегодня в Минске будем говорить о том, как и с какими подходами мы можем остановить опасные процессы, дать какое-то видение будущего и обосновать его", - заключил Игорь Коротченко.

Таким образом, по мнению аналитика, Минская конференция призвана предложить подходы, которые помогут остановить опасные процессы и избежать сползания к крупному конфликту.