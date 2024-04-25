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Косинец освобожден от должности помощника Президента Беларуси

Косинец освобожден от должности помощника Президента Беларуси

Александр Косинец освобожден от должности помощника Президента Беларуси в связи с переходом на выборную должность служащего. Соответствующий указ №175 подписал 25 апреля глава государства Александр Лукашенко, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.

На заседании VII Всебелорусского народного собрания 24 апреля Александр Косинец был избран заместителем председателя ВНС.

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