Александр Косинец освобожден от должности помощника Президента Беларуси в связи с переходом на выборную должность служащего. Соответствующий указ №175 подписал 25 апреля глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.



На заседании VII Всебелорусского народного собрания 24 апреля Александр Косинец был избран заместителем председателя ВНС.

