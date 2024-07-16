Кожемяко по итогам встречи с Лукашенко: В 2024 году планируем определить место для размещения белорусского порта в Приморском крае

Беларусь выстраивает добрые отношения со всеми, кто поддерживает такую же, как и мы, политику добрососедства, даже, несмотря на расстояния! Сегодня Президент провел переговоры с губернатором Приморского края.

Олег Кожемяко - давний друг Беларуси. В нашей стране бывал многократно - в статусе и главы Амурской, и Сахалинской областей, и Приморья. Это всегда позволяло нам продуктивно сотрудничать, налаживать активную торговлю и кооперацию. Дальний Восток стал во многом примером для других российских регионов.



Александр Лукашенко поблагодарил гостя за тесное и эффективное партнерство и личное внимание к нашим двусторонним проектам. Их немало: это не только большие объемы поставок белорусской техники в регион. На завершающей стадии - создание единого центра демонстрации, продажи и обслуживания белорусских машин в Приморском крае. В регионе реализуют и крупный проект по созданию хозяйственного и элеваторного комплекса совместно с "Амкодор".

"Владивосток географически далекий, но не чужой. Об этом свидетельствуют наши с вами встречи, нередкие, и те договоренности, которых мы достигаем в результате этих встреч. Говорить много о том, что мы можем, что не можем, на что мы способны, нет никакого смысла, потому что мы знаем возможности во Владивостоке, вы знаете наши возможности - Беларуси, - отметил Александр Лукашенко. - Я часто очень разговариваю с Президентом России и рассказываю о наших встречах, о потребностях Дальнего - близкого для нас - Востока, о "просьбах" губернатора Приморского края. В шутку говорю: он уже все вывез, а когда не хватает денег в бюджете, то тогда использует личные средства для того, чтобы работать во благо России".

Губернатор в свою очередь отметил, что Беларусь для региона - важный партнер: наша торговля прирастает кратно. Только за прошлый год в Приморье поставлено более 400 единиц нашей техники.

Белорусские товары здесь любят, растут поставки и в обратном направлении. Тесные личные контакты укрепляют отношения союзников во всех сферах - от сельского до лесного хозяйства. В этом году планируется определить место для размещения порта Беларуси в Приморском крае - он нужен как важный пункт на нашем транзитном пути в Китай.





Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России: Мы работаем сейчас над созданием совместного порта, который был бы российским, белорусским, в том числе и Китайская Народная Республика, думаю, охотно бы участвовала как партнер. Данный проект представляет особый интерес и в свете развития Северного морского пути.

Как рассказал губернатор, сейчас продолжается подбор соответствующей площадки. "Мы предварительно проговорили (с белорусской стороной. - Прим. БЕЛТА). Думаю, что в этом году уже определимся с выбором места - наиболее удобного, обладающего и глубинами, и определенной инфраструктурой", - пояснил Олег Кожемяко.

Для развития контактов Минск и Владивосток связал транзитный рейс. Но глава российского региона не исключает, что авиасообщение может стать прямым и регулярным: направление - в проработке. Это будет способствовать и раскрытию туристического потенциала Беларуси и Приморья. Туристам есть что посмотреть друг у друга в гостях, но пока мы - лишь в начале этого пути.