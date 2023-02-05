Кровавый бизнес Украины генерирует миллионы долларов, и расставаться с этой кормушкой никто не намерен

Примечательно, как меняется риторика. США сначала пытались увиливать от ответов на вопросы: «А что, если Киев станет бомбить Россию и Крым?». Сейчас же "оставляют это на усмотрение украинской верхушки". Поэтому, если кто-то сомневается в том, что НАТО открыто ведет войну с Россией, советуем последить за высказываниями администрации США, чиновников и генералов, которые наперебой выступают с признательными заявлениями. Антироссийская коалиция сформирована задолго до событий в Украине, которые фактически стали следствием этого противостояния.

Война на истощение чужими руками оказалась прибыльным делом. Таких доходов военно-промышленный комплекс западных стран не видел за всю современную историю. Конвейер смерти работает на пределе возможного. Все чаще звучат тезисы о необходимости строительства новых оружейных заводов. Кровавый бизнес генерирует миллионы долларов, и расставаться с этой кормушкой никто не намерен. Подробности в рубрике "Скриншот".



Термин "Антироссийская коалиция" перекочевал от простых журналистов в официальные заявления западных политиков. То, что раньше с ухмылкой называли пропагандой и выдумкой, сегодня стало частью политической риторики государственных лидеров. Война против России выведена из закулисья и является частью публичного нарратива.



Барак Обама говорит - у него три кнопки: желтая, зеленая, красная. Зеленую нажал - Европы нет, желтую нажал - Китая нет, красную нажал - России нет. А Меркель говорит: "А вот у моей бабушки было три унитаза: золотой, серебряный и фаянцевый, но, когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре".



Во время танковой пикировки Берлина и Вашингтона в поисках ответа на вопрос, давать или не давать, Шольц открыто призвал сделать первый шаг лидера "Антироссийской коалиции". Тут надо отдать должное: канцлер так изящно тянул "Леопарда" за хвост, что Белый дом был вынужден подтвердить поставку "Абрамсов" на Украину.



Пропетлять не получилось, и Германия податливо качнула бундестагом. Причем в ходе прогиба многие серьезно ушиблись головой. Так, например, активистка англо-американского лобби, которая по совместительству является "министресой" нелепых заявлений Германии, подтвердила войну с Россией.



Я уже говорила в последние дни. Да, мы должны делать больше для защиты Украины. Да, мы должны делать больше и по танкам, но самое важное и решающее - это то, что мы делаем это вместе, и мы не играем в игры в Европе, потому что мы ведем войну против России. Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии



Объяснить этот политический самострел логическими аргументами, мягко говоря, сложно. Дело в том, что воевать с Россией по старой англосакской традиции решено чужими руками и непременно с получением гешефта. При этом дойной коровой выступает именно Германия. Так что сложно не уличить госпожу Бербок в содействии доброжелателям.



Прошлый год стал самым прибыльным для американского ВПК за всю современную историю. Экспорт вооружений из США за год вырос на 49 % и достиг рекордных 205 миллиардов долларов. Пока украинцы умирают, зарабатывают абсолютно все. Натовские генералы завели традиционную песню о необходимости перевооружения и глобальной российской угрозе.

На фоне экзистенциональной российской угрозы Пентагон не может отчитаться за государственную собственность на 220 миллиардов долларов. Министерство обороны провалило уже пятый аудит подряд.

В противостоянии с Россией не отстают и британские коллеги. Председатель комитета по обороне предложил построить в Польше "крупный оружейный завод", чтобы помочь Украине. Ох уж эти миллионные инвестиции в производство продукции, которую война списывает ежедневно. А липнет к рукам британских оружейников просто неимоверно. Возможно, все дело в клее, которым то и дело пользуются спецы. Газета Daily Mail сообщает, что при осмотре подводной лодки на корпусе ядерного реактора были обнаружены болты, закрепленные клеем.



Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения вооружения, мы предоставляем вооружение Украине. Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу. Тобиас Эллвуд, руководитель Комитета по обороне британского парламента

