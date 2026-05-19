Крутой: Товарооборот Беларуси и России может достичь 70 млрд долларов по итогам 2026 года

Углубление технологического суверенитета и создание достойных условий для граждан двух стран: Беларусь и Россия делают планомерные и поступательные шаги, создавая общую экономику и гуманитарное пространство.

В конце 2026 года завершается трехлетний цикл положения договора о создании Союзного государства. Каким содержанием будет наполнен следующий документ? И что сегодня тормозит союзную интеграцию? Ответы искали участники заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

Открытость приграничного региона к сотрудничеству с белорусами, хоть в большей части это пока касается торговли, может стать тем самым лучшим опытом, который захочется масштабировать вглубь России.

Сотрудничество прирастает в цифрах, да и перспективы имеют конкретные очертания. Псков может стать первым российским городом, где можно будет купить белорусские товары по ценам как в Беларуси. Дом торговли Витебска соберет продукт не только побратимского для Пскова региона.

Растет транспортный и пассажирский потоки: странам нужно бесшовное сообщение, этот вопрос и был в повестке дня 19 мая.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

"На самом деле у нас очень тесные и результативные взаимоотношения с Витебской областью. И мы сегодня говорили о том, что нужно включать другие регионы: Могилевская, Брестская области. Поэтому, думаю, здесь есть большие перспективы. Мы планируем отправить туда с нашей стороны бизнес-миссии и ждем, конечно, коллег сюда для того, чтобы взаимодействие было таким же эффективным, как и с Витебской областью".

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России

Витебскую и Псковскую области свяжут скоростные поезда

Скоростные поезда свяжут Витебскую и Псковскую области уже в 2026 году, решение уже принято. Сопредседатель с белорусской стороны - глава Администрации Президента Дмитрий Крутой - призывает ускориться процесс, чтобы не перегружать будущий документ хвостами. Проект должен быть готов к осени и может быть не менее амбициозным.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"По итогам первых трех месяцев, то есть I квартала 2026 года, объем торговли товарами и услугами вырос еще на 13,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Если мы сохраним динамику I квартала, мы выйдем на видовую цифру в 70 млрд долларов".

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси

Россия для Беларуси - основной торговый партнер. Страны нарастили поставки молока и мяса. До 90 % расчетов происходит в национальных валютах. Партнеры имеют серьезной уровень интеграции налоговых и таможенных систем, которые противостоят вывозам и обеспечивают прозрачность товарооборота.

Дополнительным фильтром станет Комитет по стандартизации и качеству. В рамках единой промышленной политики продолжен диалог над приданием статуса "Товара Союзного государства". Машиностроение, станки, автобусы и грузовой транспорт - в пилотном проекте. Перечень будет расширен.

"В рамках знаковых площадок, которые сегодня формируются, такие как "ИННОПРОМ. Беларусь" или даже классического "ИННОПРОМА" в Екатеринбурге мы постараемся активность по взаимодействию, по поиску новых кооперационных связей значительно нарастить. Наверное, нужно эти предприятия сегментировать по отраслям экономики, по приоритетам - это станкостроение, электротехническое машиностроение, классическое машиностроение, чтобы они не в рамках таких "промышленных солянок" взаимодействовали, но были более, скажем так, отраслевой историей", - отметил Дмитрий Крутой.

Тема электронной цифровой подписи несколько лет находится в союзной повестке, сейчас она переходит к опытно-промышленной эксплуатации. В повестку заседания вошли около 20 вопросов: касаются нефтехимической отрасли и реализации продукта, туризма (здесь может появиться понятие "туристический кешбэк"), воедино активнее будет собирать и научный потенциал.