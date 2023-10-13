Кто может быть гарантом устойчивого и безопасного развития стран СНГ, рассказал Лукашенко

Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите СНГ в Бишкеке, сообщает БЕЛТА.

"Общая нацеленность позволяет нам последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям многопланового сотрудничества, несмотря на новые беспрецедентные вызовы. По большому счету ведь именно они заставили нас встряхнуться, по-новому посмотреть на ситуацию, найти решения, которые были на поверхности. Сегодняшние результаты говорят сами за себя", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что партнерами многое сделано на будущее: "Пока на Западе инвестируют в войну, а проще говоря - транжирят деньги своих налогоплательщиков, мы с каждым годом увеличиваем капиталовложения с дальним прицелом - в наукоемкие производства, такие как микроэлектроника, авиастроение, биотехнологии, искусственный интеллект, информационно-коммуникационные решения. Многие проблемы мы можем решить только вместе. Если не будем вместе, будем только разговаривать на эти темы".

"Гарантом нашего устойчивого и безопасного развития можем быть только мы сами. А для этого надо быть самодостаточными в стратегически важных отраслях. Ресурсы, потенциал, компетенции для этого есть. Необходима политическая воля и понимание ценности формата Содружества", - подчеркнул Президент Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что нужно во что бы то ни стало сохранить уникальные форматы единства на пространстве СНГ, нельзя допустить внутреннего раскола и присоединения к идеологам и проводникам санкционного давления. Также категорически недопустимо поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональных и территориальных споров на постсоветском пространстве.

"Вы уже чувствуете, что мы и россияне поняли очень серьезно, где мы находимся. И особенно мы, белорусы", - отметил глава государства. Вместе с тем он обратил внимание на то, что и других стран Содружества ждут непростые времена.

"С одной стороны - ясно: большой брат, который старается нам помочь. Естественно, у него свои интересы. С другой стороны - американцы, Запад, вы уже это почувствовали. Не забывайте, что наше счастье здесь. Вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наши народы, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решить", - уверен Александр Лукашенко