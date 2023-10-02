Запад не скрывает лиц внуковнацистских преступников. За фамилиями руководителей некоторых стран стоит их прошлое. Нацистское прошлое.Кто примерил на себя шевроны СС и какие лидеры предали подвиг своих предков? В новом выпуске "По форме" разбиралась Анна Чиж-Литаш.

"Обычная этническая чистка", - так президент Польши Анджей Дуда во время недавнего визита в Украину прокомментировал события Волынской резни. Возможно, многие помнят, как в прошлом году глава Польши поприветствовал почетный караул, произнеся: "Слава Украине!" Поляка, который кричит такие фразы, можно сравнить с евреем в форме СС. Про поддержку Украины в наши дни можно даже не разглагольствовать - объемы военных даров от Польши за эти годы знают, пожалуй, все. Возникает вопрос: почему президент Дуда забыл святой для каждого поляка завет - помнить геноцид своего населения на Волыни в 1943 году и не допустить повторения истории?



Гены. Очень важная составляющая для любого человека, а особенно для лидера государства. Ведь именно прошлое может стать ахиллесовой пятой в предвыборной гонке и удержании статуса. Возможно, на ком-то история семьи не оставляет след, но для кого-то прошлое становится идеологией жизни. Благодаря интернету можно найти всю подноготную любого лидера. Но насколько она правдива? Информационное пространство пестрит новостями о родовом древе польского президента. Его двоюродный дед Михаил Дуда - легендарная личность для украинских националистов. Его старшим товарищем был Степан Бандера. В 1941 году он поступил на службу в карательный батальон "Роланд", в его составе принимал участие в зверствах и уничтожении мирного населения на территории Беларуси. Кроме того, в 1942 году в составе Украинской повстанческой армии Дуда совершал преступления в Галиции и на Волыни. Президент Польши заявляет, что это ложь.



Фото Олафа Шольца - канцлера ФРГ и Фрица фон Шольца - генерал-лейтенанта войск СС. "Как две капли воды" - именно такие подписи тысячами появились в интернет-пространстве после публикации. Различные источники сообщают, что эсэсовец лично участвовал в казнях евреев на территориях Польши и нынешней Украины. На своем сайте федеральный канцлер указывает: "Мой дедушка был железнодорожником".



В современной Германии нет, пожалуй, ничего страшнее, чем быть заподозренным в близком родстве с нацистскими преступниками. Для политика верхнего эшелона это несмываемое репутационное пятно.



При этом действующий министр финансов ФРГ - внук генерал-майора СС Герхарда Линднера. Дед министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха - обергруппенфюрер СС Хартман Лаутербах. Бывший руководитель объединенной разведки НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен - сын личного адъютанта Гитлера.



Есть руководители стран, чья биография не омрачена прошлым. При этом они сами кровью запятнали память предков. Дед Владимира Зеленского награжден двумя орденами Красной Звезды. Во время войны служил командиром минометного взвода в рядах Красной армии. Воевал против фашистов. Как видим, у прошлого может быть и другая сторона медали.



Но по-прежнему помнят и чтят память своих предков многие мировые политики. Дед президента Казахстана - герой Великой Отечественной войны. Дед Ким Чен Ына воевал в рядах Красной армии. Славный военный путь прошли и предки президентов Туркменистана и Азербайджана. Герои Второй мировой войны и родственники президента Хорватии.



В Беларуси все руководство Министерства обороны - потомки героев Великой Отечественной. Например, дед главы военного ведомства герой Великой Отечественной войны. Дед помощника министра обороны по идеологической работе награжден медалью "За отвагу", проходил службу в должности разведчика, был ранен.

