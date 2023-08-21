Как формируются новые центры силы? БРИКС, ШОС, АСЕАН. Чем привлекательны они для Беларуси и какое место занимают сегодня на политической карте планеты? Кто против медвежьего курса Запада? Детальный расклад - в "Понятной политике". Смотрите сегодня после "Панорамы".

