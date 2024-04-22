Кто стал новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды

Сергей Масляк назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Соответствующее кадровое решение принял 22 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА .



Сергей Масляк родился 8 сентября 1980 года в Минске. Окончил Белорусский государственный технологический университет, Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры и Академию управления при Президента Беларуси.



В 2002-2003 годах работал помощником лесничего Волмянского лесничества при Минском лесхозе.



2003-2005 - инженер первой категории отдела изысканий и проектирования лесохозяйственных объектов проектно-изыскательского республиканского унитарного предприятия "Белгипролес".



2005-2006 - ведущий специалист отдела городского хозяйства администрации Заводского района Минска.



2006-2012 - заместитель директора коммунального унитарного предприятия "Зеленстрой Заводского района Минска".



Апрель 2012 - сентябрь 2012 - заместитель директора ООО "Александринаремстрой".



2012-2013 - директор коммунального унитарного предприятия "Зеленстрой Первомайского района Минска".



2013-2015 - заместитель главы Заводского района Минска.



2015-2019 - председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.



