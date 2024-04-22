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Кто стал новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды
Сергей Масляк назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Соответствующее кадровое решение принял 22 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Сергей Масляк родился 8 сентября 1980 года в Минске. Окончил Белорусский государственный технологический университет, Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры и Академию управления при Президента Беларуси.
В 2002-2003 годах работал помощником лесничего Волмянского лесничества при Минском лесхозе.
2003-2005 - инженер первой категории отдела изысканий и проектирования лесохозяйственных объектов проектно-изыскательского республиканского унитарного предприятия "Белгипролес".
2005-2006 - ведущий специалист отдела городского хозяйства администрации Заводского района Минска.
2006-2012 - заместитель директора коммунального унитарного предприятия "Зеленстрой Заводского района Минска".
Апрель 2012 - сентябрь 2012 - заместитель директора ООО "Александринаремстрой".
2012-2013 - директор коммунального унитарного предприятия "Зеленстрой Первомайского района Минска".
2013-2015 - заместитель главы Заводского района Минска.
2015-2019 - председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
2019 - 2024 - глава администрации Заводского района Минска.
Фото: БЕЛТА
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